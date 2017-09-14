Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
Muhabir: Emrah Oktay