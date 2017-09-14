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Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

Muhabir: Süha Gür

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