Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam oto park teknoloji il özel idareleri
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

2. Hafta

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1

Bursaspor-Alanyaspor: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

3. Hafta

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

Muhabir: Musa Samur

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2. HaftaFutbolGörünümİlhan Cavcav SezonuSporSüper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5