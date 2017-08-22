Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:2. Hafta
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1
Bursaspor-Alanyaspor: 3-2
Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3
Kayserispor-Göztepe: 1-0
Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-03. Hafta
25 Ağustos Cuma:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
Muhabir: Musa Samur