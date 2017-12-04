Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Ligde 14. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0, Kayserispor da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, 29 puanda kalarak zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı.

Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa üst üste 3 maç kazandı.

Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Göztepe: 0-1

Beşiktaş-Galatasaray: 3-0

Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 4-0

Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 1-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-2

Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 1-2

15. hafta programı

8 Aralık Cuma:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Muhabir: Halil İbrahim Avşar