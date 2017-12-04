Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Ligde 14. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0, Kayserispor da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, 29 puanda kalarak zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı.
Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa üst üste 3 maç kazandı.
Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.
Süper Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:Sonuçlar
Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Göztepe: 0-1
Beşiktaş-Galatasaray: 3-0
Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 4-0
Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 1-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-2
Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 1-215. hafta programı
8 Aralık Cuma:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)
10 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
Muhabir: Halil İbrahim Avşar