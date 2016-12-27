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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

- TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor kulüplerini disiplin kuruluna gönderdi

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin Adanaspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ile Atiker Konyaspor'u ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, Göztepe ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Açıklamada, TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Ümraniyespor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu oyuncu Berkay Can Değirmenci'nin de kural dışı harekette bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

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