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Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor...

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Gençlerbirliği'nde forma giyen Tokelo Anthony Rantie, Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar ve Kayserispor Kulübü görevlisi Mehmet Karakuş'un da kurula sevk edilenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Bu arada, TFF 1. Lig'den Samsunspor ve Gaziantepspor kulüpleri ile MKE Ankaragücü'nün Nijeryalı oyuncusu Olanrewaju Muhammed Kehinde de PFDK'ye sevk edildi.

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FutbolHukuk MüşavirliğiSüper LigTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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