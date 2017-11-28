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Süper Lig'den 6 takım PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, ligin 13. haftasında oynanan müsabakalarda gerçekleşen...

Süper Lig'den 6 takım PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 13. haftasında oynanan müsabakalarda gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, Samsunspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor kulüplerinin de disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

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