MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında oynadıkları ve 3-1 galibiyetle ayrıldıkları Osmanlıspor maçında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Ravcı, "Süper Lig'e 3 puanla başlamak çok iyi oldu." dedi.

Ravcı, ligin ilk maçını kayıpsız atlattıklarını dile getirerek, "Galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Osmanlıspor karşılaşmasından 3 puan almamız bazı eksiklerimizin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ligin henüz başındayız. İçeride oynadığımız ilk maçımızı kayıpsız atlatmamız oldukça önemliydi. Eksiklerimizi biliyoruz, çalışmalarımız buna göre devam edecek. En kısa sürede bu eksiklerimizi de giderip lige tam olarak hazır duruma geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki birlikteliğin de en üst seviyede olduğunu aktaran Ravcı, başarının takımın birlik ve bütünlükten geçtiğini kaydetti.

Ravcı, Süper Lig'deki ilk maçı taraftarları önünde oynamak istediklerini ancak cezaları nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, "Cezalı olduğumuzdan dolayı taraftarımızdan mahrum kaldık. Sezon başı itibariyle taraftarımızdan rica ediyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir ceza almak istemiyoruz. Çünkü her zaman taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.