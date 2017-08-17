"Süper Lig'e renk katacağız"

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, takımlarının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına ilişkin, "Takımımızın lige renk katacağını düşünüyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlediği toplantıya katılan Toçoğlu, takımın kısa sürede önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Toçoğlu, takımın ve yöneticilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Takımımız Süper Lig’de. Önemli camiaları burada misafir edeceğiz. İnşallah bu takımları ve yöneticileri en güzel şekilde ağırlayacağız. Bu şehre katkı vermenin gururunu beraberce yaşayalım. Önümüzdeki sezonu birliktelik içerisinde geçirelim. Bizim de ekibimiz ile ilgili bir takım çalışmalarımız var." diye konuştu.

Spor müsabakalarının şehir tanıtımı açısından çok önemli olduğunu işaret eden Toçoğlu, "Takımımızın lige renk katacağını düşünüyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da yeni bir kadro ile yeni bir heyecan yaşayacağız. İnşallah yakaladığımız başarı grafiği bu yıl da sürecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ da geçen seneki kadrodan 4 sporcunun takımda kaldığını aktardı. Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Altuğ, "Bu hafta sonrasında Bolu’da kampa devam edecekler. Daha sonra maçlarla sezona hazırlık sürecek. Süper Lig hedefimize ulaştık. Hedefimiz bu ligde kalıcı olarak kademe kademe yükselmek ve şehrimizi bir basketbol şehri haline getirmek." şeklinde konuştu.

Takımın kurulduğu günden beri desteklerini esirgemeyen Toçoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Altuğ, "Bu yıl maçlarımızı Sakarya Spor Salonu’nda oynayacağız. Bazı eksiklikler var. Onları Büyükşehir Belediyemiz gideriyor. Federasyonumuzun da destekleri olacak. Güzel maçlar izleyeceğiz. Geçen sezon seyircilerimizin yarısı hanımlar ve ailelerdi. İnşallah bu yıl da öyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.