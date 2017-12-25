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"Süper Lig'i sonuna kadar kovalayacağız"

- Giresunspor Kulübü Başkanı Bozbağ: "Giresunspor'un ilk yarıda geldiği nokta tarihi bir başarı. İnşallah lig sonunda başka bir tarih yazılır"


GİRESUN (AA) - Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, TFF 1. Lig'in ilk yarısında tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Bozbağ, Giresunspor tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısını değerlendirdi.

Ligde birçok takıma karşı başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Bozbağ, ilk yarıyı 30 puanla kapattıklarını hatırlattı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ifade eden Bozbağ, "Giresunspor'un ilk yarıda geldiği nokta tarihi bir başarı. İnşallah lig sonunda başka bir tarih yazılır. 41 yıldır Süper Lig bekleniyor. Bu sene şerefimizle namusumuzla onurumuzla bu işi sonuna kadar kovalayacağız." diye konuştu.

Bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını ve transfer yapacaklarını aktaran Bozbağ, "Bunu çarşamba gününden sonra göreceksiniz. Bütçemize göre en iyi oyuncuları almaya çalışacağız ve savaşa devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ilerleyen günlerde ziyaret edeceklerini de kaydetti.

Öte yandan, Akın Çorap Giresunspor, TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvenin 4 puan gerisinde 30 puanla 4. sırada tamamladı.

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