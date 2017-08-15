Süper Lig'in Arap asıllı futbolcularından 6 gol





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında, kaleyi bulan 26 golün 6'sı Arap asıllı futbolculardan geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un 31 yıllık tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de Osmanlıspor'la oynadığı ve 3-1 kazandığı maçta, Faslı forvet Khalid Boutaib iki gol attı.

Aynı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'un diğer golünü atan ise Fas asıllı Hollandalı futbolcu Nacer Barazite oldu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransa doğumlu Faslı Younes Belhanda, Kayserispor'u 4-1 yendikleri maçta ağları havalandıran oyuncular arasında yer aldı.

Kasımpaşa'nın deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta, lacivert-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Mısırlı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) takımına gol sevinci yaşattı.

Gençlerbirliği'nde oynayan Filistin asıllı Abdul Rahman Khalili de ligin ilk haftasında topu ağlarla buluşturan isimler arasına girdi. Khalili, Kardemir Karabükspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü kaydetti.