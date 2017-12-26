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Süper Lig'in penaltı dosyası

- Ligin ilk devresinde 61 penaltı kararı verilirken, bunların 52'si golle sonuçlandı - Penaltı kullanmayan takım bulunmazken, beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi - Ege temsilcisi, kazandığı 7 penaltının 6'sını Jahovic, birini de Ghilas ile gole dönüştürmeyi başardı - Göztepe'nin ardından lehine en çok penaltı kararı Beşiktaş'a çıktı - Osmanlıspor, aleyhine en fazla penaltı düdüğü çalınan takım oldu

Süper Lig'in penaltı dosyası


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında hakemler 61 kez beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 9'u kaçarken, 52'si golle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında tüm takımlar lehine penaltı kararı çıkarken, beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi.

Devreyi 30 puanla 6. sırada tamamlayan Ege temsilcisi lehine 7 kez penaltı düdüğü çalındı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen ligin yeni ekibi, kazandığı 7 penaltının 6'sını Adis Jahovic, birini de Nabil Ghilas ile gole dönüştürmeyi başardı.

Gol krallığı yarışında 14 golle zirveyi Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz ile paylaşan Makedon futbolcu Jahovic, sezonun ilk devresinde penaltıdan en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli deneyimli kalecisi Beto da penaltılarda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı. Beto, 4 penaltının 3'ünü kurtararak dikkatleri çekti.

İzmir temsilcisinin ardından lehine en çok penaltı 6 kezle Beşiktaş'a verildi.

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma penaltı atışlarından yararlanamazken, beyaz noktaya 3 kez gelen Cenk Tosun topu rakip filelerle buluşturmayı başardı. Ayrıca Beşiktaş'ın ilk devrenin son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçta, siyah-beyazlı ekibin tek golünü penaltıdan Alvaro Negredo attı.

Göztepe ve Beşiktaş'ı, beşer penaltı kazanan Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor takip etti. İki takım da penaltılarda hata yapmadı.

Fenerbahçe'de penaltıdan Giuliano 3, Mathieu Valbuena ve Vincent Janssen birer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Trabzonspor penaltılarda 3'te 3 yaparken, devre arasına lider giren Medipol Başakşehir de lehine verilen iki penaltıyı golle sonuçlandırdı.

Ligin ilk devresinde en az penaltı ise Gençlerbirliği'ne verildi. Başkent temsilcisinin kazandığı tek penaltı vuruşunu Ahmet Oğuz, 3. haftada Fenerbahçe ile oynadıkları maçta gole çevirdi.


- 28 dakikada 3 penaltı


Süper Lig'in 15. haftasındaki Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor maçında sahalarda ender görülen bir durum yaşandı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta ev sahibi Osmanlıspor, ilk 28 dakikada 3 penaltı kazandı.

Ligin ilk 14 haftasında lehine "penaltı düdüğü" çalınmayan tek takım olan başkent ekibi, bir maçta 3 penaltı birden kullandı. Osmanlıspor, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'in penaltılardan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.


- Aleyhte çalan düdükler


Ligin ilk yarısında takımların tamamı penaltıdan kalesinde gol gördü. Aleyhine en fazla penaltı verilen takım 8 kezle Osmanlıspor oldu.

Başkent temsilcisinin ardından aleyhine en çok penaltı düdüğü 7 kezle Aytemiz Alanyaspor'a çalındı.

Penaltılardan kalesinde Trabzonspor 6, Galatasaray 3, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ise ikişer gol gördü.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa aleyhine sadece birer penaltı kararı çıktı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında en fazla penaltı kararı 6. haftada verildi. Hakemler 10 kez beyaz noktayı gösterirken, lig tarihinde en fazla penaltının kullanıldığı haftalardan biri yaşandı.


- Penaltı dosyası


Süper Lig'de ilk devrenin penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar Lehine Aleyhine GolKaçan Gol Kaçan Antalyaspor211 -Atiker Konyaspor215 -Aytemiz Alanyaspor3 -7 -Beşiktaş422 -Bursaspor111 -Demir Grup Sivasspor2 -5 -Evkur Yeni Malatyaspor3 -1 -Fenerbahçe5 -1 -Galatasaray3 -3 -Gençlerbirliği1 -5 -Göztepe7 -13Kardemir Karabükspor2221Kasımpaşa2 -1 -Kayserispor1211Medipol Başakşehir2 - 2 -Osmanlıspor4 - 6 2Teleset Mobilya Akhisarspor 5 -22Trabzonspor3 -6 -
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