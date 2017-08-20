



DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Sultan, Esmer ve Zeynep Zilan kardeşler, babalarının antrenörlüğünde başladıkları kick boks ve muay thai sporunda başarılarıyla göz dolduruyor.

Kick boks ile muay thai antrenörlüğü yapan Abdullatif Zilan'ın üç kızı, babalarından esinlenerek spora başladı. Babalarının antrenörlüğünde hazırlandıkları müsabakalarda büyük başarılara imza atan Zilan kardeşler, gelecekte yaptıkları sporu hemcinslerine de öğretmeyi amaçlıyor.

Yaşadıkları 65 metrekarelik evde ve kentin açık alanlarında babalarıyla antrenman yaparak bu iki spor dalında müsabakalara katılan Sultan 2 kez dünya birinciliği, Esmer 3 kez Türkiye birinciliği, Zeynep ise 1 kez Türkiye birinciliği elde etti.





- "Diğer kızların da bu sporları yapmasını istiyorum"





Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Gençler Şampiyonası'nda 9 rakibini eleyerek birinci olan Sultan Zilan (16), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken spora başladığını ve zamanla kendini geliştirerek müsabakalara katıldığını söyledi.

Muay thai ve kick boksun bir savunma sporu olduğuna değinen Sultan Zilan, insanlara zarar vermek için spor yapmadıklarını aktardı.

Diyarbakır'da kızların bu sporu pek yapmadığını dile getiren Sultan Zilan, "Diğer kızların da bu sporları yapmasını istiyorum. Antrenman yerlerimiz pek yok, o yüzden neresi müsait olursa orada antrenman yapıyoruz. Sabah uyandığımızda ilk önce avlumuzdaki torbada antrenman yapıyoruz, sonra dışarı çıkıp Sur'un etrafındaki parklarda çalışıyoruz. Daha sonra On Gözlü Köprü'ye gidiyoruz. Açık alanlarda antrenmanımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Rusya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Kupası'nda genç kızlarda dünya şampiyonu olduğunu belirten Sultan Zilan, bu yıl da Tayland'da düzenlenen müsabakalarda aynı başarıyı yakaladığını belirtti.

Sultan Zilan, şunları kaydetti:

"Mart ayında Türkiye Şampiyonası oldu, benim kilomda 34 sporcu vardı. Orada Türkiye şampiyonu oldum ve milli takımla beraber Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Tayland'a gittim, benim kilomda 9 zorlu rakibim vardı. Oraya şampiyon olmaya gittim. Hedefime ulaştım ve şampiyon olup madalyamı alarak ülkeme geldim."





- "O kadar imkansızlığa rağmen..."





Dicle Üniversitesi Beden Eğitim Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nde okuyan Esmer Zilan (22) da 5 yıldır muay thai ve kick boksla uğraştığını belirterek, 3 defa Türkiye şampiyonu olduğunu bildirdi.

Esmer Zilan, 17 yaşında babasının teşvik etmesiyle spora başladığını, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Günün her saati sporla meşgul olduğunu aktaran Esmer Zilan, şöyle devam etti:

"Babam aynı zamanda antrenörümdür, ne öğrendiysem ondan öğrendim. Ailecek bu sporla uğraşıyoruz. Sur içinde 65 metrekarelik evimizde kendi imkanlarımızla antrenman yapıyoruz. Kız ve erkek kardeşlerimle antrenman yapıyoruz. Babamız bizimle birebir ilgilendiği için gelişmemiz daha hızlı oluyor. O kadar imkansızlığa rağmen bu başarılar kimsenin elde edemeyeceği şeyler."

Müsabakalara ilk çıktığında sürekli yenildiğini aktaran Esmer Zilan, yılmayarak çalıştığını ve sonunda başarıya ulaştığını vurguladı.

Esmer Zilan, "Çevremizdekiler bize 'Siz Sur'un içinde yetişmiş Dicle'nin altın kızlarısınız.' diyor. Bizim şansımız babamızın antrenör olması. Çevremizde birçok kız bu şansa sahip değil. Eğer bize bir spor salonu verilirse birçok kız şampiyon olabilir." ifadelerini kullandı.





- "Hedefim dünya şampiyonu olmak"





Zeynep Zilan (17) da başlarda antrenmanlarda çok zorlandığını, muay thainin erkek sporu gibi göründüğünü ancak kızların da bunu rahatlıkla yapabildiğini anlattı.

Kız arkadaşlarının bu sporu yaptıkları için kendilerine imrendiklerini dile getiren Zeynep Zilan, şunları kaydetti:

"Sert bir spor ama insan alışıyor ve daha fazla spor yapmak istiyor. İlk defa Türkiye Şampiyonası'na giderken çok zorlanmıştım ve yenilmiştim. Hırs yapıp çalışmaya başladım ve 2014'te Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi de 2018'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve bunu başaracağıma inanıyorum."





- "Çocuklarım bana özendi"





Baba Abdullatif Zilan ise, küçüklüğünde muay thai sporuna heves edip başladığını ve zamanla antrenörlüğe kadar yükseldiğini söyledi.

Sur ilçesinde açtığı spor salonunun terör saldırılarından dolayı kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Abdullatif Zilan, şöyle konuştu:

"Beş çocuğum var, spor yaptığımı görünce bana özendiler. Bana 'Baba bizi de çalıştır. Biz de Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz.' dediler. Çocuklarımı çalıştırdım ve bölge, Türkiye ile dünya şampiyonluklarına kadar ulaştık. Çocuklarımı kendi imkanlarımla çalıştırdım. Bazen evde kum torbası açıp çocuklarımı çalıştırıyordum. Hedefimiz, ülkemizi ve bayrağımızı temsilen tekrar dünya şampiyonu olmak."

Yetkililerden kendilerine sahip çıkılmasını isteyen baba Zilan, zor şartlar altında çocuklarına bu başarıları yaşattığını vurguladı.

İmkan sağlanırsa diğer genç ve çocuklara da eğitim desteği verebileceğini anlatan Abdullatif Zilan, başarılarından dolayı kızlarıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.