İZMİR (AA) - Sutopu Bayanlar 1. Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonu hafta sonu İzmir'de belli olacak.
Normal sezonu ilk 4 sırada bitiren Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), Ege Su Sporları Tenis İhtisas Kulübü (ESTİ), Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) final grubunda mücadele ettiği ligde, Final Grubu 2. devre müsabakaları 9-10 Eylül'de İzmir Atatürk Yüzme Havuzu'nda oynanacak.
ESTİ'nin lider durumda bulunduğu final grubunda, Ege temsilcisini, Galatasaray, ASSK ve ODTÜ takip ediyor.
Final Grubu 2. devre müsabakalarının programı şöyle:
9 Eylül Cumartesi
09.30 ASSK-Galatasaray
10.30 ODTÜ-ESTİ
16.30 Galatasaray-ODTÜ
17.30 ASSK-ESTİ
10 Eylül Pazar
09.30 ODTÜ-ASSK
10.30 Galatasaray-ESTİ