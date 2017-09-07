Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Sutopu: Bayanlar 1. Lig

- Ligde 2016-2017 sezonu şampiyonu hafta sonu İzmir'de belli olacak

Sutopu: Bayanlar 1. Lig


İZMİR (AA) - Sutopu Bayanlar 1. Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonu hafta sonu İzmir'de belli olacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitiren Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), Ege Su Sporları Tenis İhtisas Kulübü (ESTİ), Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) final grubunda mücadele ettiği ligde, Final Grubu 2. devre müsabakaları 9-10 Eylül'de İzmir Atatürk Yüzme Havuzu'nda oynanacak.

ESTİ'nin lider durumda bulunduğu final grubunda, Ege temsilcisini, Galatasaray, ASSK ve ODTÜ takip ediyor.

Final Grubu 2. devre müsabakalarının programı şöyle:

9 Eylül Cumartesi

09.30 ASSK-Galatasaray

10.30 ODTÜ-ESTİ

16.30 Galatasaray-ODTÜ

17.30 ASSK-ESTİ

10 Eylül Pazar

09.30 ODTÜ-ASSK

10.30 Galatasaray-ESTİ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bayanlar 1. LigFinal GrubuSutopu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5