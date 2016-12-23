Sutopunda FINA ve LEN hakemleri açıklandı ANKARA (AA) - Sutopunda Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) ve Avrupa Yüzme Birliği (LEN) faaliyetlerinde yer alacak Türk hakemler belli oldu. Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında FINA faaliyetlerinde Mehmet Süngü,...

23 Aralık 2016 Cuma 16:52