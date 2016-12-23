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Sutopunda FINA ve LEN hakemleri açıklandı

ANKARA (AA) - Sutopunda Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) ve Avrupa Yüzme Birliği (LEN) faaliyetlerinde yer alacak Türk hakemler belli oldu. Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında FINA faaliyetlerinde Mehmet Süngü,...

Sutopunda FINA ve LEN hakemleri açıklandı

ANKARA (AA) - Sutopunda Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) ve Avrupa Yüzme Birliği (LEN) faaliyetlerinde yer alacak Türk hakemler belli oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında FINA faaliyetlerinde Mehmet Süngü, Haldun Toygarlı, Erkan Türkkan, Sevan Arslanyan, Mete Kokarağaç görev alacak.

LEN faaliyetlerinde ise Mehmet Süngü, Haldun Toygarlı, Erkan Türkkan, Sevan Arslanyan, Mete Kokarağaç, Emanuel Manol Taylan, Gökhan Can Ciğer, Özgür Yarar ve Ali Tufan Çakırgil, Türkiye'yi temsil edecek.

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