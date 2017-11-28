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Suudi Arabistan Pizzi'ye emanet

- Arjantinli Pizzi'yi göreve getiren Suudi Arabistan, üç ayda üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti

Suudi Arabistan Pizzi'ye emanet


İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Arjantinli Juan Antonio Pizzi'yi getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına 49 yaşındaki Pizzi'nin getirildiği bildirildi.

Pizzi ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da sözleşme imzalayan federasyon, üç ay içinde üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Dünya Kupası elemelerinin ardından Hollandalı Bert van Marwijk ile yollarını ayıran federasyon, göreve getirdiği Arjantinli Edgardo Bauza'nın üst üste iki hazırlık maçında Bulgaristan ve Portekiz'e yenilmesi üzerine yine ayrılık kararı almıştı.

Son olarak Şili Milli Takımı'nı çalıştıran Pizzi, FIFA 2018 Dünya Kupası bileti alamayınca görevinden ayrılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Edgardo BauzaJuan Antonio PizziSuudi Arabistan
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