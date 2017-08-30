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Svitolina ikinci turda

- Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina, Çek rakibi Siniakova'yı 2-1 yenerek ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi

Svitolina ikinci turda


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Katerina Siniakova'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının üçüncü gününde, Ukraynalı Svitolina, Çekya'dan Siniakova ile karşılaştı.

Tek kadınlar dünya klasmanında 4. sırada yer alan Svitolina, dün maç sırasında başlayan yağmur nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede, 42. sıradaki Siniakova'yı 6-0, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Ukraynalı tenisçi ikinci turda, Evgeniya Rodina-Eugenie Bouchard maçının galibiyle eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkElina SvitolinaKaterina SiniakovaTenis
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