Svitolina ikinci turda

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Katerina Siniakova'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının üçüncü gününde, Ukraynalı Svitolina, Çekya'dan Siniakova ile karşılaştı.
Tek kadınlar dünya klasmanında 4. sırada yer alan Svitolina, dün maç sırasında başlayan yağmur nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede, 42. sıradaki Siniakova'yı 6-0, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Ukraynalı tenisçi ikinci turda, Evgeniya Rodina-Eugenie Bouchard maçının galibiyle eşleşecek.