Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon

İSTANBUL (AA) - Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, tek kadınlar finalinde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Toronto kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı.
Bir saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Svitolina, Roma, İstanbul, Dubai ve Tayvan'daki turnuvaların ardından bu yıl 5. şampiyonluğunu yaşadı.