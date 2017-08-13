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Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon

- Tek kadınlar finalinde Danimarkalı Wozniacki'yi 2-0 yenen Ukraynalı tenisçi Svitolina, şampiyonluğa ulaştı

Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon


İSTANBUL (AA) - Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, tek kadınlar finalinde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Toronto kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı.

Bir saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Svitolina, Roma, İstanbul, Dubai ve Tayvan'daki turnuvaların ardından bu yıl 5. şampiyonluğunu yaşadı.


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Caroline WozniackiElina SvitolinaRogers CupTek KadınlarTenis
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