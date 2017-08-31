Svitolina üçüncü turda

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Evgeniya Rodina'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının dördüncü gününde, Ukraynalı Svitolina, Rusya'dan Rodina ile karşılaştı.
Tek kadınlar dünya klasmanında 4. sırada yer alan Svitolina, 89. sıradaki Rodina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Ukraynalı tenisçi üçüncü turda, Shelby Rogers-Daria Gavrilova maçının galibiyle eşleşecek.