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Swansea City, Renato Sanches'i kadrosuna kattı

İngiltere temsilcisi Swansea City, Bayern Münihli Sanches'i bir sezonluğuna kiraladı.

Swansea City, Renato Sanches'i kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, Bayern Münih'te forma giyen Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'in 20 yaşındaki Portekizli futbolcusu Renato Sanches'in bir sezon için kiralandığı belirtildi.

Bayern Münih'in, 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mayıs 2016'da Benfica'dan transfer ettiği Sanches, Portekiz'in kazandığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdiği performansla dikkati çekmişti.

Sanches, Bayern Münih formasıyla 2016-2017 sezonunda 25 maçta görev almıştı.

Muhabir: Doga Kirmizioglu

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Bayern Münihİngiltere Premier LigRenato SanchesSporSwansea City
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