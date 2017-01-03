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Swansea City'de Clement dönemi

- Ligde son sırada yer alan Swansea City, İngiliz teknik adam Clement ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı

Swansea City'de Clement dönemi


LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, teknik direktörlük görevine İngiliz Paul Clement'i getirdi.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen Swansea City, Almanya'nın Bayern Münih takımında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Clement ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Ancelotti ile Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında çalışan Clement, Londra ekibiyle Premier Lig, Real Madrid ile de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

Sezona Francesco Guidolin ile başlayan Swansea City, ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alınca İtalyan teknik adamın görevine son verdi. Ekim ayında takımın başına geçen ABD'li Bob Bradley de kötü gidişi durduramadı.

2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştıran ve İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan 58 yaşındaki Bradley ile 11 maça çıkan "Kuğular", iki kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.

2011-12 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Swansea City'i ocak ve şubat aylarında Arsenal, Liverpool, Manchester Ctiy ve Chelsea'nin de aralarında yer aldığı zorlu bir fikstür bekliyor.


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İngiltere Premier LigPaul ClementSwansea City
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