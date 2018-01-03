Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Taffarel, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı adaylarından Claudio Taffarel, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayacağını duyurdu.

Taffarel, Galatasaray'a dönüyor

İSTANBUL

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı adaylarından Claudio Taffarel, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Taffarel, "Gerek futbolcu olarak, gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Claudio TaffarelFutbolGalatasaraySporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5