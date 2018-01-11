Taha Akgül genç sporcularla buluştu





ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Şampiyonların İzinde" projesinin, genç sporculara katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Şampiyonların İzinde" projesinin Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen ilk programına katılan Taha Akgül, bilgi ve birikimini geleceğin yıldız adaylarıyla paylaştı.

Milli güreşçi Taha, bu projenin çocuklara büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Küçük kardeşlerimiz bizleri örnek alıyor. Projeyi başlatanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Bir sporcunun, emeğinin karşılığını başarılarla almasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Taha, "Olimpiyatlar tüm sporcuların hayalidir. Orada yarışmak bile çok büyük bir olaydır. Giderken de söylemiştim 'Gümüş ve bronz madalya beni kesmez.' demiştim. Finali kaybedince 4 sene beklemek zorundasın. Olimpiyat finalinde kazanınca 'işte bu' diyerek bağırmıştım. İnsanların beklentilerini karşılamıştım." şeklinde konuştu.

Güreşe başlarken Yaşar Doğu'yu örnek aldığını aktaran Taha, "Çünkü yaşamı beni çok etkilemişti. 2021 ve 2022 yılındaki yağlı güreşlere girebilirim. Kırkpınar'a katılabilirim." ifadelerini kullandı.

Kendisini, babasının güreşe yönlendirdiğini anlatan Taha, "Bugünleri hayal edemiyorduk. Ben derslerimi hiç ihmal etmedim. Hep teşekkür ve takdir alıyordum. Amacım Türkçe öğretmenliğini bitirip öğretmen olmaktı." diye konuştu.





- Bakan Bak'ın Taha'ya desteği





Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinde büyük emeği olduğunu ifade etti.

Onun sayesinde bugünlere geldiğini anlatan Taha, "Şu anki Bakanımız o zaman federasyon başkanıydı. Beni yurt dışına gönderirdi ama ben yenilir gelirdim. Yine de beni göndermeye devam etti. O sayede bugünlere geldim." diye konuştu.

Minik güreşçilere, "Kimsenin baskısıyla güreş yapmayın." diyen Taha, şöyle devam etti:

"Tavsiyem, sevdiğiniz işi yapın. Sabırla sonuna kadar çalışmalısınız. Miniklerde benim madalyam yok. Bu işe küsmeyin. Beslenmenize ve dinlenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sakatlıklar da sporun içinde var. Buradan da kendimizi motive ederek çıkmayı başarıyoruz. Ülkemizde futbol ve basketbol çok popüler. Diğer branşlar ne yazık ki bu konuda şanssız. Bu yüzden her zaman güçlü olmalıyız."

Kariyerinde bundan sonraki hedeflerini de anlatan Taha, "Hedefim bundan sonra Avrupa şampiyonluklarımı 6, 7 veya 8, dünya şampiyonluklarımı 3, 4 veya 5 yapabilmek. Ayrıca olimpiyat şampiyonluğumu da 2 veya 3 yapmak." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda çekiliş yapılarak minik sporculara çeşitli hediyeler verildi.