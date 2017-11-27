Taha Akgül hırs yaptı





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası finalinde yenildiği Gürcü rakibi Geno Petriashvili'nin aşırı sevincinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda Petriashvili'ye finalde yenilen Taha, gereken dersleri çıkardığını ve kaybettiği unvanını tekrar kazanmak istediğini vurguladı.

Anadolu Ajansını ziyaret eden Taha, Petriashvili'nin karşılaşmanın ardından aşırıya kaçan sevincinin bir sporcuya yakışmadığını dile getirdi.

"Bu durum beni çok hırslandırdı." diyen 27 yaşındaki milli güreşçi, "Cumhurbaşkanımız da Gürcü sporcunun yaptığı o hareketlere çok kızdı. Kendisi beni gördüğünde özellikle o hareketleri söyledi. 'Bir sporcuya o hareketler hiç yakıştı mı' dedi." ifadelerini kullandı.

Taha, Petriashvili'ye daha önce de Avrupa Şampiyonası'nda yenildiğini, bunun rövanşını 10-0 teknik üstünlükle aldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de böyle bir durum olmuştu. Rövanşı aldığımda gayet sportif bir şekilde kalktım ve kendisini tebrik ettim. Sporda yenmek de yenilmek de var. Kendisi aşırı bir sevinç gösterdi. Maçı kazandığına inanamadı. Tribünlere hareketler yaptı, doğru olmadı. Onunla daha defalarca karşılaşacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, büyük ihtimal yine orada benimle maça çıkacak. Son müsabakada taktik hata da yaptık, karşılaşmayı tekrar izleyip, analiz ettik. Gereken dersleri çıkardım. Çok daha hırslı bir şekilde çalışıyorum. Bu süreçten daha güçlü çıkacağım. Cumhurbaşkanımıza da söz verdim. Gürcü sporcudan rövanşı alacağım. İnşallah, kaybettiğim unvanı geri alacağım."





- "Sekerek idman yaptım"





Şampiyonayı geride bırakarak önüne bakmak zorunda olduğunu belirten Taha, "Eğer o maça bağlı kalırsam, o zaman antrenmanlarım da etkilenir. Hep şöyle düşünen bir sporcuyum; antrenmanlarda hep daha fazla efor harca ki müsabakada önün biraz daha açılsın. O yüzden antrenmanlarda ekstra çalışıyorum." diye konuştu.

Taha, Dünya Şampiyonası'nın ardından yaşadığı sakatlığa rağmen ara vermeden çalışmalara başladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Şampiyonası'nda kaybettim, demek ki bazı şeyleri eksik yaptım. Bunun bilincindeyim. Rakiplerimden daha fazla çalışmalıyım. Dünya Şampiyonası'ndan bir hafta sonra sekerek idman yaptım. Kendi evimin salonunda ağırlık çalıştım. Sakatken en azından vücudumun üst tarafını güçlendireyim, daha sonra da koşulara başlayıp, bacak kuvvetini artırırım ve sezona öyle girerim diye düşündüm. İyi de oldu, hiç ara vermedim. Rakiplerimden bu süreçte gezenler, tatil yapanlar olmuştur. Bu süreci çalışarak geçirdim."

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran milli sporcu, sakatlığının tamamen geçtiğini anlatarak, "Koşulara başladım. Sezona iyi bir şekilde giriyorum. Minder antrenmanlarına biraz ara verdim. Minderi özlemek lazım. Biraz bacak ve bel kuvvetinde sıkıntılarım vardı. Özellikle büyük sakatlıklar geçirdikten sonra o bölgelerim çok etkilendi, reflekslerim yavaşladı. Bundan sonraki süreçte eksiklerimi halledip, en iyi şekilde 2018 Avrupa Şampiyonası'nda güreşeceğim." değerlendirmesinde bulundu.





- "Çalışasım gelmiyordu"





Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha, olimpiyat şampiyonluğunun ardından bir süre antrenmanlarda konsantrasyon sorunu yaşadığını söyledi.

Milli sporcu, bu süreçte yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa ve dünya şampiyonu oluyordum, hemen çalışmalara başlıyordum. Ancak olimpiyattan sonra biraz etkilendim. Antrenmana geliyordum, duraksayıp, dalıp gidiyordum. Çalışasım gelmiyordu. Fakat o süreçten sonra gittim, çok rahat Avrupa şampiyonu oldum. İyi de rakipleri yenerek bunu başardım. Dünya Şampiyonası'na ise çok iyi hazırlanmıştım, maalesef yenildik. Olimpiyatların ardından televizyon yayınlarına, törenlere, davetlere katıldım, 3 ay gezdim."





- Zirvede bırakmayı hedefliyor





Kariyer planlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Taha, aktif spor hayatını zirvede bırakmak istediğini dile getirdi.

"Realist bir sporcuyum." diyen Taha, "Abartılı konuşmaları seven biri değilim. Hep adım adım önüme bakan bir sporcuyum. 2018 ve 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonaları, daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Bu süreçte amacım girdiğim tüm organizasyonlarda şampiyon olmak. 2020'den sonra kariyer durumumu değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

Emeklilikle ilgili planlarını aktaran milli sporcu, "2020'de halen şampiyonluk unvanımı sürdürürsem ve rakiplerimle aramdaki farkı korursam 2024 Olimpiyatları'na katılırım. Gücüm yetmezse, rakiplerimle aramdaki mesafe kapanırsa daha farklı hedefler çizebilirim. Şampiyonluğa alışmış sporcular için artık bronz ve gümüş madalyalar tatmin etmiyor. Biz de isim yaptık, efsaneleşme yolunda gidiyoruz. O anlamda ismimin de fazla zedelenmesini istemem. Prestij anlamında zirvede bırakmayı isterim." değerlendirmesini yaptı.





- Gençlere örnek olmak istiyor





Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından fair play ödülüne layık görülen Taha Akgül, gençlere model olmak için özel hayatında da davranışlarına dikkat ettiğini söyledi. "Sportif davranış" dalında "büyük ödül"ün sahibi Taha, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu bir sporcu olarak sadece başarılarıyla değil, yaşantısıyla da gençlere örnek olmaya çalıştığının altını çizdi.

TMOK'tan aldığı ödülün kendisi için ayrı bir önem taşıdığına işaret eden milli güreşçi, "Çünkü tamamen sportif yaşantıya, karaktere, davranışa, olimpik değerlere verilmiş bir ödül. Olimpiyat komitemizin jüri üyeleri sağ olsun, bu ödüle bizi layık gördüler." ifadelerini kullandı.

Taha, sporu bıraktıktan sonra da iyi anılmak istendiğini vurgulayarak, "İnsanlar şampiyonluğa değer veriyorlar ama karakterin düzgün olmazsa, 'Bana ne, bana mı şampiyon oldun' diyebiliyor. Bunu dedirtmemek lazım." diye konuştu.

