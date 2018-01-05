



ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "antrenman partneri" problemini ABD'li sporcu Kyle Snyder ile kamp yaparak çözecek.

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler kategorisinden gelip, iyi sporcularla arasındaki farkı açtığını, bu nedenle de Türkiye'de özellikle kamplarda antrenman partneri konusunda sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Rekabetin olduğu yerde başarının geleceğini belirten Taha Akgül, "Alttan, arkandan gelen sporcu ne kadar fazlaysa bu durum senin başarını da o kadar ileri götürür. Başarılı ülkeler Rusya ve İran'da böyledir, dünyada üst seviyede güreş yapabilecek 4-5 tane sporcuları var. Beraber antrenman yapıp birbirlerini geliştiriyorlar. Maalesef ben 5-6 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye'deki rakipleriyle arasında büyük fark olduğuna dikkati çeken milli güreşçi, "Bu da beni olumsuz etkiliyor. Antrenmanda hissedemiyorsun ama müsabakada rakibini tuttuğunda, gücünü, kuvvetini anladığında bunu hissediyorsun. Sana daha güçlü geliyorlar." diye konuştu.

"Bu durumu idare etmeye çalıştım. Antrenmanlarda 6 dakikada 3 kişiyle güreşerek açığı kapatmaya çalıştım." değerlendirmesini yapan Taha, şöyle devam etti:

"İkişer dakikadan 3 değişik rakiple 6 dakikayı tamamlayarak çalıştım ama yetmedi. Son Dünya Şampiyonası'nda Gürcü rakibimin karşısında bunu yaşadım. Biraz taktik hatalar, biraz da belki bu iyi partnerimin olmamasından dolayı maçı kaybettim. Buna da çareyi bulduk. Yurt dışı kamplarının bizim için iyi olacağını düşündük. ABD'li 96 kilo dünya, olimpiyat şampiyonu Kyle Snyder ile sosyal medyadan iletişim kurduk. Kampa davet etti. Gerekli yazışmaları yaptık. Şubatta ABD'ye gidip kamp yapacağız. Bana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Başka ağır sıkletlerle de çalışacağım. ABD'ye geldiğimi duyduklarında antrenman yapmak isteyen çok olacaktır."

Hafif sıkletlerle antrenman yapmasının hız konusunda kendisini geliştirdiğini bu durumun avantajını da yaşadığını dile getiren Taha Akgül, "Sürekli ağır sıkletlerle çalışsaydım bu kadar hızlanamazdım. 86 ve 96 kilodaki sporcularla yaptığım antrenmanlar beni ağır sıkletlere göre çok hızlandırdı. Onlar gibi güreşmeyi öğrendim ama güce, kuvvete de alışmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.





- ABD'ye yine izin yok





Taha Akgül, daha önce anatomik yapısını incelemek isteyen ABD'li yetkililere "hedef sporcu" olduğu için yine izin veremeyeceğini dile getirdi.

ABD'li yetkililerin 2016 Rio Olimpiyatları'ndan önce anatomisini araştırmak istediklerini hatırlatan Taha, "O zaman 'Oyunlardan önce doğru olmaz.' dedik. Biz dünyanın en önde gelen sporcularıyız. Taha Akgül nasıl çalışıyor, araştırmak, görmek isterler." şeklinde görüşlerini aktardı.

ABD'deki kampta elinden geldiğince imkanlardan faydalanarak kendisini geliştirmeye çalışacağını belirten Taha Akgül, "Orada bilim ve teknoloji çok gelişmiş ve sporla iç içe. ABD, olimpiyatlarda en fazla madalya alan ülke. Bu da tesadüf değil, her anlamda gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans öğrencisi olduğunu, ABD'deki kampın yabancı dil ve sosyal ilişkilerini geliştirme açısından da faydalı geçeceğini dile getiren Taha, "Bilimsel ya da akademik araştırmalara henüz izin veremem. Şu an faal olarak güreş yapıyoruz, hedef sporcuyuz. Ağır sıklette şampiyon olmak çok zordur. Sporcu da benden faydalanacağını bildiği için kampa davet ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hedef sporcu olduğumuz için kesinlikle böyle bir şeye izin vermeden yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





- "Elin ayağına karışır, titrersin"





Taha Akgül, Türkiye Şampiyonalarında da olimpiyatlar kadar stres yaşadığına dikkati çekerek, "Fazlası olursa elin ayağın birbirine karışır, titrersin. Benim için fark etmiyor. Profesyonel sporcular bunu başaranlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben olimpiyat şampiyonuyum, bugün antrenman yapmayayım diyemezsin. Sen bu işi bir bıraktın mı o seni 10 gün bırakıyor." ifadelerini kullanan Taha, şöyle devam etti:

"Hazır olmak zorundasın. Hedef sporcusun, herkes sana bileniyor. Macar, Gürcü, Alman fark etmiyor. Niye? Taha ile güreşiyor ve kaybedecek bir şeyi yok. Maçlara böyle konsantre oluyorlar. Bu anlamda kendimizi her zaman hazır tutup her müsabakada kendimizi göstermemiz lazım."

Olimpiyat şampiyonuyla güreşmenin herkese nasip olmayacağını vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonalarında benimle aynı gruba düştüğü için sevinenler de üzülenler de oluyor. Diğer branşlardaki sporcular ülkemizde olimpiyat şampiyonuyla yarışamıyor. O nedenle rakiplerimin şanslı olduğunu düşünüyorum. Bunlar tarihi olaylar. Aynı gruba düştüğümüz için finale çıkamayacağını, devam edemeyeceğini düşünerek üzülenler de var ama rakiplerimin çoğu Türkiye Şampiyonalarına girdiğim için beni takdir ediyor."





- Minik Atilla'dan şampiyona "tek kol"





Antrenman sırasında neşeli anlar da yaşanırken, salonda bulunan 4 yaşındaki Atilla Çölbeyi, şampiyon güreşçinin sırtını yere getirmeyi başardı.

Taha Akgül, "Atilla, antrenörümüzün oğlu. Güreşi çok seviyor ve her gün buraya geliyor. Bizimle sürekli birlikte. Tek kol hareketiyle sırtımızı yere getirdi. Atilla'yı tebrik ediyorum." esprisiyle sözlerini tamamladı.