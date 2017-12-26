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Tahincioğlu All-Star'a doğru

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının katılacağı organizasyonda yer alacak oyuncuları belirlemek için oy kullanma işlemi başladı

Tahincioğlu All-Star'a doğru


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının katılacağı Tahincioğlu All-Star maçında yer alacak isimleri belirlemek için halk oylaması başladı.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek organizasyonda forma giyecek oyuncuları basketbolseverler belirleyecek.

Basketbolseverler "www.redbull.com/tr-tr/projects/bsl-all-star" internet adresinden Asya ve Avrupa karmalarında yer alacak oyuncular için oy kullanacak.

Oylamaya Asya karmasından Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Avrupa karmasından ise Banvit, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ, Trabzonspor ve Yeşilgiresun Belediyespor'un basketbolcuları yer alacak.

All-Star'a seçilen isimler 17 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmasının da yapılacağı etkinliğin biletleri, 25-450 liradan Biletix üzerinden satılıyor.


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BasketbolBiletOylamaTahincioğlu All-StarTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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