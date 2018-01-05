Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Tahincioğlu All-Star'ın başantrenörleri Berrocal ve Blatt

- Basketbolda, Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda Asya Karması'nda Josep Maria Berrocal, Avrupa Karması'nda ise David Blatt başantrenörlük yapacak

Tahincioğlu All-Star'ın başantrenörleri Berrocal ve Blatt


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 15'inci kez düzenlenecek Tahincioğlu All-Star'da, Asya Karması'nda Josep Maria Berrocal, Avrupa Karması'nda ise David Blatt başantrenörlük görevini üstlenecek.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda, Asya Karması'nın başında Eskişehir Basket'in İspanyol başantrenörü Josep Maria Berrocal'ın, Avrupa Karması'nın başında ise Darüşşafaka'nın başantrenörü ABD'li David Blatt'in bulunacağı belirtildi.

Organizasyonda, basketbolseverlerin oylarıyla oluşturulacak Asya ve Avrupa takımlarındaki yıldızların karşı karşıya gelmesinin yanı sıra ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması da yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2018 All-StarBasketbolDavid BlattEskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria BerrocalTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5