



Salon: Sakarya



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Baki

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 7, Jankovic 3, Doğukan Şanlı 7, Metecan Birsen 8, Can Korkmaz 2, Fall 10, Harris 8, Tufan Önen, Ersin Dağlı 4, Boothe 6



Darüşşafaka: Wilbekin 25, Kartal Özmızrak, Cummings 5, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 2, Sant Roos 8, Johnson 6, Bell 9, Eric 11

1. Periyot: 15-15



Devre: 24-35



3. Periyot: 39-49





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 66-55 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka ligdeki 4. maçını kazanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmaya Metecan Birsen, Boothe ve Harris'in sayılarıyla başladı. Darüşşafaka ise rakibine Johnson, Eric ve Bell ile karşılık verdi. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ve çekişmeli geçen ilk periyot 15-15 beraberlikle sona erdi.

İkinci periyotta Darüşşafaka, Sant Ross ve Wilbekin'in dış atışlardan kaydettiği isabetlerle 15. dakikayı 26-21 önde geçti. Bell ve Furkan Aldemir'in basketleriyle skor üstünlüğünü sürdüren konuk takım, devre arasına 35-24 önde girdi.

Darüşşafaka ikinci yarıya Eric ve Johnson'un basketleriyle başlarken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor rakibine Jones ve Fall'ın ürettiği skorlarla cevap verdi. Oyundaki üstünlüğünü arttıran Darüşşafaka 26. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 30-47. Sakarya Büyükşehir Belediyespor hızlı ataklardan sayı bulmasına rağmen üçüncü periyodu 10 sayı farkla geride kapattı: 39-49.

Ev sahibi ekip, son çeyreğe Doğukan Şanlı ve Can Korkmaz'ın basketleriyle başlarken, Darüşşafaka Wilbekin ve Bell'in elinden sayı buldu. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadeleyi Darüşşafaka 66-55 kazandı.

Darüşşafaka'da maçın en skoreri olan Wilbekin 25, Eric 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Fall 10, Metecan Birsen ve Harris 8'er sayı kaydetti.