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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 69 - TOFAŞ: 87

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Armand 19, Rudd 6, White 13, Haciyeva, Berk Kar, Berke Sungur, Balazic 4, Freimanis 14, Erden Eryüz, Adnan Hepgür, Can Uğur Öğüt 9, Erol Can Çinko 4

TOFAŞ: Morgan 6, Berkan Durmaz, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Crocker 14, Mejia 27, Henry 4, Caner Topaloğlu, Owens 12, Kadir Bayram 2, Kadji 11, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 17-21

Devre: 34-50

3. Periyot: 56-65

Beş faulle çıkan: 37.47 Balazic (Gaziantep Basketbol)

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 87-69 yendi.

TOFAŞ, 8. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Gaziantep Basketbol ise üst üste 6. toplamda ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Tofaş, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 50-34 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde hücumda iyi oynayan TOFAŞ, final periyoduna da 65-56 üstün girdi. Son çeyrekte farkı açmaya devam eden Bursa temsilcisi, sahadan 18 sayı farkla 87-69 galip ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGaziantepSporTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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