Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Armand 19, Rudd 6, White 13, Haciyeva, Berk Kar, Berke Sungur, Balazic 4, Freimanis 14, Erden Eryüz, Adnan Hepgür, Can Uğur Öğüt 9, Erol Can Çinko 4
TOFAŞ: Morgan 6, Berkan Durmaz, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Crocker 14, Mejia 27, Henry 4, Caner Topaloğlu, Owens 12, Kadir Bayram 2, Kadji 11, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 17-21
Devre: 34-50
3. Periyot: 56-65
Beş faulle çıkan: 37.47 Balazic (Gaziantep Basketbol)
GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 87-69 yendi.
TOFAŞ, 8. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Gaziantep Basketbol ise üst üste 6. toplamda ise 7. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Tofaş, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 50-34 önde gitti.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde hücumda iyi oynayan TOFAŞ, final periyoduna da 65-56 üstün girdi. Son çeyrekte farkı açmaya devam eden Bursa temsilcisi, sahadan 18 sayı farkla 87-69 galip ayrıldı.