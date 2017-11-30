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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 79 - Trabzonspor: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 5, Alp Karahan 5, Wood 9, Jones 21, Egemen Güven 12, Metin Türen 6, Waters 11, Kennedy 10, Berke Aygündüz

Trabzonspor: Vasiliauskas 8, Heslip 14, Harris 2, Green 24, Deniz Kılıçlı 4, Burak Eşlik, Eldridge 24, Obekpa 2, Ozan Anton Odabaşı

1. Periyot: 23-14

Devre: 44-38

3. Periyot: 55-58

5 faulle çıkanlar: 37.47 Obekpa (Trabzonspor), 39.09 Alp Karahan (Pınar Karşıyaka)


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Trabzonspor'u 79-78 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

İlk basketi Trabzonspor'un bulduğu müsabakada 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Green ve Deniz'le sayılar bulan konuk ekip farkı 1 sayıya kadar (12-11) indirse de Pınar Karşıyaka 11-0'lık seriyle farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-14 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında Jones'un sayılarla farkı 14 sayıya (28-14) yükselten yeşil-kırmızılı ekip karşısında Trabzonspor Green ve Heslip'le aradaki farkı 7 sayıya (30-23) kadar düşürdü. Ancak farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 38-26 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, son bölümde Eldridge'ın 3 sayılık basketine rağmen devreyi 44-38 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta Heslip ve Green'le farkı 3 sayıya (46-43) indiren rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 52-47 üstün geçti. 28. dakikada Vasiliauskas'ın faul atışından bulduğu sayılarla 54-54 beraberliği yakalayan Trabzonspor, Eldridge'in basketiyle 56-54 öne geçmeyi başardı. Trabzonspor devreyi de 58-55 üstün geçti.

Son periyodun başında Eldridge'in 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya (61-55) çıkaran Trabzonspor, son 5 dakikaya da 68-65 önde girdi. Jones'un sayılarıyla Pınar Karşıyaka'nın 69-68 üstülük kurduğu müsabakanın son 3 dakikasına 71-71 eşitlikle girildi. Çekişmeli geçen son bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, Trabzonspor'un son hücumu değerlendiremediği müsabakayı 79-78 kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
BasketbolPınar KarşıyakaTahincioğlu Basketbol Süper LigiTrabzonspor
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