



Salon: Hayri Gür

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki

Trabzonspor: Vasiliauskas 13, Deniz Kılıçlı 5, Harris 14, Eldridge 21, Green 12, Ozan Odabaşı, Heslip 15, Burak Eşlik 8, Obekpa 2

Fenerbahçe Doğuş: Melli 7, Sloukas 7, Nunnally 20, Guduric 11, Ahmet Düverioğlu 14, Melih Mahmutoğlu 5, Ali Muhammed 2, Thompson 15, Egehan Arna 18, Vesely 18, Sinan Güler 2

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-55

3. Periyot: 74-87

Diskalifiye: 15.35 Obekpa ve Alper Saruhan (Trabzonspor)



Beş faulle çıkan: 36.35 Vasiliauskas (Trabzonspor )





TRABZON (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Trabzonspor'u 119-90 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu, Sloukas, Guduric ve Vesely'nin basketleriyle skor üstünlüğünü eline geçirdi. Trabzonspor; Green, Harris, Eldridge ve Vasiliauskas'ın 3 sayılık basketleriyle son 2 dakikaya girilirken 22-20 öne geçti. Son saniyelerde sarı- lacivertli takımdan Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle ilk çeyrek 25-25 tamamlandı.

İkinci yarının başında Heslip ile sayı üreten Trabzonspor, 13. dakikada farkı 6 sayıya kadar (33-27) çıkardı. Vesely ve Egehan Arna'nın ürettiği sayılarla konuk ekip 16. dakikada farkı 2 sayıya (37-35) indirdi. Bu dakikada oyuncular arasında yaşanan gerginliğin ardından tribünlerdeki kötü tezahüratlar sebebiyle yaklaşık 1 saat ara verilen karşılaşmaya, seyircinin salondan çıkarılmasıyla devam edildi. Trabzonsporlu oyuncular Obekpa ve Alper Saruhan diskalifiye edildi ve oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Doğuş'tan Barış Hersek, Egehan Arna ve Vesely'nin attığı sayılara Trabzonspor Harris ile cevap verdi. Sarı-lacivertliler devre arasına 7 sayı farkla (48-55 ) önde girdi.

İkinci yarının başlarında Thompson, Guduric, Nunnally ve Vesely ile skor üreten Fenrbahçe Doğuş, farkı 19 sayıya çıkardı: 59-78. Trabzonspor, etkisiz kaldığı 3. periyotta Heslip, Eldridge, Vasiliauskas ve Deniz Kılıçlı ile farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe, final periyoduna 13 sayı farkla 74-87 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli ve Nunnally'nin ürettiği sayılarla 36. dakikada farkı 22'ye çıkardı: 79-101. Mücadelenin kalan bölümünde kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı 29 sayı farkla 119-90 kazandı.



