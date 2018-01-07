Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu Rona Yırcalı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe Doğuş: 89 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 14, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 8, Melli 6, Thompson 16, Ahmet Düverioğlu 4, Wanamaker 10, Egehan Arna, Sinan Güler 5, Guduric 11, Sloukas 9

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Harris 17, Can Korkmaz 14, Metecan Birsen 7, Boothe 2, Fall 8, Doğukan Şanlı, Tufan Önen 3, Jankovic 7, Jones 7, Mehmet Özdoğan 6, Ersin Dağlı 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 48-43

3. Periyot: 65-64


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 89-75 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in dış atışlardan, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin de pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 28-15 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde pota altından Jankovic ile üst üste basketler bulan konuk ekip, 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden Can Korkmaz ve Tufan Önen ile skor üretmeye devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, farkı 3 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Maçta ikinci yarıya da etkili başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz'ın etkili oyunuyla 26. dakikada eşitliği yakaladı: 55-55. Harris ve Ersin Dağlı ile sayı üretmeye devam eden konuk ekip, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Ancak daha sonra Wanamaker ve Guduric ile basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-64 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, Wanamaker ve Ali Muhammed'in basketleriyle 34. dakikada farkı 10 sayıya (79-69) çıkardı. Karşılaşmanın son bölümünde Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-75 galip ayrıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşSakarya Büyükşehir BelediyesporTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5