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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 100 - Eskişehir Basket: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Sakarya

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Fall 17, Harris 12, Boothe 5, Metecan Birsen 13, Jankovic 12, Doğukan Şanlı 4, Ersin Dağlı, Can Korkmaz 23, Mehmet Özdoğan 3, Tufan Önen 2

Eskişehir Basket: Berkay Candan, Baron 16, Duncan 3, Rowland 16, Kravtsov 4, Buğrahan Tuncer 15, Marshall 2, Doğan Şenli 7, Ayres 21, Yunus Emre Sonsırma 5

1. Periyot: 31-18

Devre: 43-41

3. Periyot: 67-57

Beş faulle çıkan: 39.37 Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket)


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, cezası nedeniyle sahasında seyircisiz oynadığı maçta Eskişehir Basket'i 100-89 yendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligde 9. galibiyetini alırken Eskişehir Basket ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye Jones, Metecan Birsen ve Fall'ın sayılarıyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, Eskişehir Basket'in boş döndüğü hücumları fırsata çevirerek skoru 4. dakikada 10-2 yaptı. Eskişehir Basket karşısında oyun üstünlüğünü periyot boyunca elinde tutan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 31-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Ayres'in basketleriyle etkili başlayan Eskişehir Basket, 16. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 35-29. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Harris'in sayılarıyla soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan üçüncü periyotta ev sahibi ekip, 27. dakikada Jones ve Harris'in üçlükleriyle farkı 12 sayıya (62-50) çıkardı. Hücumda etkili olan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği de 67-57'lik skorla önde tamamladı.

Son periyotta Jankovic ve Can Korkmaz'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 34. dakikada arayı daha da açarak 86-67 öne geçti. Etkili hücum yapan Eskişehir Basket, son dakikalarda isabetli atışlarla farkı 38. dakikada 5'e indirdi: 91-86. Kalan bölümde farkı yeniden açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 100-89 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolEskişehir BasketSakarya Büyükşehir BelediyesporTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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