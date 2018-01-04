GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, bundan sonra her maçı kazanmak için gayret göstereceklerini söyledi.

Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Trabzonspor galibiyetiyle ligde rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Göreve geçen hafta geldiğini anımsatan Kandemir, kısa ve uzun vadeli programlarla Yeşilgiresun Belediyespor'u iyi bir seviyeye getireceklerini anlattı.

Ahmet Kandemir, bu hafta Darüşşafaka maçıyla başlayacak seride, TOFAŞ ve Muratbey Uşak ile de deplasmanda karşılaşacaklarını ifade ederek, "Tabii bizim için zor bir periyot olacak. Bu saatten sonra takım ayıracak durumumuz yok. Kim olursa olsun yenmek için hazırlanacak ve kazanmak için gayret göstereceğiz." dedi.

İlk olarak küme düşme noktasından uzaklaşıp, oyuncuların psikolojik olarak yıpranmasını önleme gayretinde olacaklarını dile getiren Kandemir, "Bizim elimizde lider vasfında çok Türk oyuncu bulunmuyor. Gençler bu tür kaos ortamında zorlanabilir. Yabancı oyuncular ise takıma her ne kadar sahip çıksa da olaylara biraz bireysel bakabiliyor." diye konuştu.

Kandemir, kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrılan oyuncular oldu ve henüz onların yerine yeni isimler almadık. Lig devam ederken iyi oyuncu bulmak kolay olmuyor. Transfer yapma adına transfere yönelmeyeceğiz. Neticede alacağımız oyuncunun bizi hedeflerimize götürmesi gerekiyor. Katkı sağlaması gerekiyor. Görüştüğümüz bazı oyuncular var fakat daha imza aşamasına gelmedik."



