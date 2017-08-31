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"Takım olarak iyi yoldayız"

- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Moral ve motivasyonumuz iyi. En büyük avantajımız, çok karakterli oyuncu grubuna sahip olmamız"

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk üç haftada, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayarak milli maç arasına 10'uncu sırada giren Malatya temsilcisinin sportif direktörü Ravcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lige verilen aranın takımdaki eksikleri giderme açısından iyi olduğunu dile getiren Ravcı, "Oyuncularımıza 3 gün bayram izni verdik. Bayramın 4. günü yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fiziki anlamda eksik olan oyuncularımız için de gayet faydalı bir ara oldu. En iyi şekilde değerlendireceğiz. Takım olarak iyi yoldayız. Moral ve motivasyonumuz iyi. En büyük avantajımız, çok karakterli oyuncu grubuna sahip olmamız." şeklinde konuştu.

Ligin 4'üncü haftasında 11 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Kasımpaşa maçına odaklandıklarını aktaran Ravcı, "İnşallah Kasımpaşa müsabakasından en iyi sonuçla döneceğiz." ifadesini kullandı.

Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama tepki gösteren Ali Ravcı, "Arakan'daki katliamı ve buna sessiz kalan dünya ülkelerini lanetliyorum. Bu soykırımın bir an önce durdurulmasını için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu mübarek Kurban Bayramı öncesinde zulüm gören tüm Müslümanların huzurlu bir bayram ve yaşam sürmesini temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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