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"Takım olgusu üst seviyede"

- Adana ASKİ Genel Menajeri Yücel: "(Girne Üniversitesi maçı) Geriye düştüğümüz dakikalarda bile maçı bırakmamamız takım olgusunun üst seviyede olduğunun göstergesidir"


ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Adana ASKİ'nin genel menajeri Fatih Yücel, dün sahalarında kazandıkları Girne Üniversitesi maçına ilişkin, "Geriye düştüğümüz dakikalarda bile geri dönüşlerimiz ve maçı bırakmamamız takım olgusunun üst seviyede olduğunun göstergesidir." dedi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında Girne Üniversitesi'ni 82-76 mağlup ettiklerini anımsattı.

Tribünlere gelerek takıma destek olan Adanalı sporseverlere teşekkür eden Yücel, şunları kaydetti:

"Girne Üniversitesi takımı yaptığı takviyelerle güç kazandı. Bu maçın önemini biliyorduk. Geçtiğimiz haftayı iyi değerlendirdik. Geriye düştüğümüz dakikalarda bile geri dönüşlerimiz ve maçı bırakmamamız takım olgusunun üst seviyede olduğunun göstergesidir. Maçın hafta içi ve yılbaşı arifesinde olmasından dolayı istediğimiz seyirci kitlesine ulaşamadık ama gelen ve bize destek olan tüm Adanalı sporseverlere teşekkür ediyorum."

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