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"Takımdan sonuna kadar mücadele etmesini bekliyorum"

- Eskişehir Basket Genel Menajeri Yannier: "(Beşiktaş Sompo Japan maçı) Takımımız için bu maçın gerçek kimliğimizi ortaya koyma bakımından iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in genel menajeri Derya Yannier, Beşiktaş Sompo Japan ile 6 Ocak Cumartesi günü sahalarında oynayacakları maçın gerçek kimliklerini ortaya koymaları bakımından iyi bir fırsat olduğunu bildirdi.

Yannier, yaptığı yazılı açıklamada, siyah-beyazlıların ligin en iddialı takımlarından biri olduğunu belirterek, "Başlarında Ufuk Sarıca gibi çok değerli bir antrenör var. Bu hafta Avrupa'da maç oynamayacak olmalarının da etkisiyle tüm hafta bu karşılaşmaya hazırlanacaklardır. Takımımız için bu maçın gerçek kimliğimizi ortaya koyma bakımından iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Derya Yannier, maçı istedikleri tempoda oynayabildikleri taktirde kazanma şanslarının yüksek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçı kazanabilirsek ilk yarıyı 3. bitirmeyi garantiliyor ve Türkiye Kupası eşleşmelerine de bu sıralamadan giriyor olacağız. Her anlamda çok önemli bir maç olacak. Salonda yine çok yüksek bir enerji olacağına eminim ve takımdan her zaman olduğu gibi geri adım atmadan sonuna kadar mücadele etmesini bekliyorum."

Türkiye Kupası'nda 8'li finallere katılabilmenin sezon başı hedeflerinden biri olduğunu aktaran Yannier, "Şu anda bu hedefimize ulaşmış durumdayız. Bu ekibin parçası olan herkesin hem takım hem de bireysel olarak hedefleri var ve kimsenin bununla yetinecek karakterde olduğunu düşünmüyorum. Her gün daha iyisini, daha fazlasını yapmak için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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