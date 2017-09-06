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"Takımımıza güveniyoruz"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut: - "Elimizden gelenin en iyisini yaparak puan almak istiyoruz"


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak puan almak istiyoruz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı da değerlendirerek Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın ligin en kaliteli ekiplerinden biri olduğunu kaydeden Tankut, "Zor maç olacak. Taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride iyi oynayan bir ekibiz. Sahada göze hoş gelen futbol olacak diye düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak puan almak istiyoruz. Bunu başaracak bir ekibiz." diye konuştu.

Bu maçta taraftara çok ihtiyaçları olduğunun altını çizen Tankut, taraftarları saat 17.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maça beklediklerini sözlerine ekledi.

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