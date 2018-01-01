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"Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz"

- Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "İyi bir hazırlık döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak en büyük hedefimiz olacak" - "Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir hazırlık döneminin ardından Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmalarının en büyük hedefleri olacağını bildirdi.

Çalımbay, Trabzonspor dergisindeki yazısında, göreve geldikleri günden bu yana oynadıkları tüm karşılaşmaların final havasında geçtiğini belirterek, "Çünkü her bir puan bizim için çok kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir anda yukarıya taşıyabilecek seviyedeydi. Futbolcularımın çizdiği performans itibarıyla, bu bilinci sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ben, teknik ekibim ve takımımdaki her futbolcu, oynadığımız her maça final havasında baktık ve bu motivasyonun karşılığını almayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da benzer bir motivasyon kaynakları bulunduğunu aktaran Çalımbay, kupayı müzelerine getirmek istediklerini kaydetti.

Çalımbay, Trabzonspor'un tarihi boyunca iddianın, kendine güvenin ve inancın takımı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim. Şimdi ben de bu büyük ve anlamlı inancın bir parçasıyım. Bundan dolayı müteşekkirim. Ligin ikinci yarısında çok daha çekişmeli ve telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu nedenle devre arası kampını çok önemsiyoruz. İyi bir hazırlık döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak en büyük hedefimiz olacak. Bu yolculukta her zaman söylediğim gibi taraftarımız bizim olmazsa olmazımız olacak. Onların desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır."

Bu sorumluluğun altından en iyi şekilde kalkmak istediklerini kaydeden Çalımbay, "Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir. Tüm Trabzonspor ailesine ve ülkemize başarılı, sağlıklı, huzur dolu bir yeni yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

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