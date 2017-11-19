



İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Adana ASKİ'ye 100-55 mağlup olan Bornova Beckerspor'un başantrenörü Arda Erçin, henüz takımının gerçek kapasitesini gösteremediğini belirtti.

Erçin, yaptığı yazılı açıklamada, Adana ASKİ karşısında Süper Lig'e yakışmayacak bir performans gösterdiklerini aktardı.

Kötü bir basketbol oynadıklarını kaydeden Erçin, "Takımın kapasitesi aslında bu değil ama çözüme ulaştıramıyorum. Yabancı oyuncumuzun sakat olması tabii ki çok büyük handikap. Ancak bunun sonucu böyle bir basketbol olmamalı. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 6 haftada kazanamayan Bornova Beckerspor, 7. haftada 26 Kasım Pazar günü kendisi gibi henüz galibiyeti bulunmayan İstanbul Üniversitesi'ni konuk edecek.