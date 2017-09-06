GÜMÜŞHANE (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in kulüp başkanı Özden Bostan, takımı lige çıkaran oyuncuların gittiğini belirterek, "Bu aşamada yapabileceğimiz bir şey yok. Gençlerimizle lige başlayacağız ve destek olunmasını bekleyeceğiz." dedi.

Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için herhangi bir transfer yapamadıklarını ifade etti.

Geçen yıl transfer ettikleri ve takımın lige yükselmesini sağlayan kadroyu maddi imkansızlıklar nedeniyle kaybettiklerini vurgulayan Bostan, "Efeler Ligi'ne bizleri çıkartan oyuncularımız gitti. Bu aşamada yapabileceğimiz bir şey yok. Gençlerimizle lige başlayacağız ve destek olunmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Bostan, sezon içinde kaynak bulabildikleri takdirde kümede kalma adına transfer yapabileceklerine dikkati çekerek, "Şu anda elimizde sadece genç oyuncularımız var. Mevcut takımı koruyabilmemiz için geçtiğimiz yılın transfer bütçesini oluşturmamız gerekiyordu. Bunu sağlayamadığımız için hiçbir oyuncumuzla sözleşme imzalayamadık." değerlendirmesinde bulundu.





- "Herhangi bir kaynak oluşturamadığımız için transfer yapamadık"





Maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Bostan, "Destek olunmadığı takdirde takımın küme düşmesi kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

Bostan, Efeler Ligi'nde Tükiye'nin batısından 11 takımın yer aldığını aktararak, doğusundan ise sadece TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik takımının yer aldığına işaret etti.

Siyasilere, takıma destek olmaları çağrısında bulunan Bostan, şunları kaydetti:

"Torul Kaymakamlığı ve Torul Belediye Başkanlığı, takımın Torul'daki iaşe ve konaklama giderlerini üstlendi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise deplasman giderlerimizi karşılayacak. Bunun dışında herhangi bir kaynak oluşturamadığımız için transfer yapamadık. 2 milyon 300 bin liraya ihtiyacımız var. Takımı, içerisinden çıkılmaz bir duruma sürüklemememiz gerekiyor."



