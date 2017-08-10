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Talisca'da mutlu son

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Talisca'nın lisansı çıktı.

Talisca'da mutlu son

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.
Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.
Muhabir: Hüseyin Eroğul

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SüperligSporLisansFutbolBeşiktaşBenficaAnderson Talisca
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