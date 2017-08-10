İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın lisansının çıktığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.
Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Portekiz ekibi Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.
Muhabir: Hüseyin Eroğul
Talisca'da mutlu son
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Talisca'nın lisansı çıktı.
10 Ağustos 2017 Perşembe 17:08
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın lisansı çıktı.