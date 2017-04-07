Tarihi Kent Koşusu'na Avrupa apoleti





BURSA (AA) - Bursa'da Fetih Şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 3 yıldız derecesiyle ödüllendirilerek, 15 kilometrelik yarışlar arasında Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl nisanda gerçekleştirilen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en önemli organizasyonlarından biri olan 15 kilometrelik Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Avrupa Atletizm Birliği yetkililerinin yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda 3 yıldız kategorisine girmeyi başardı.

Organizasyonun Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenlediğimiz 15 kilometrelik koşu, bu yıl çok daha büyük bir anlam kazandı. Elit yarışlar kategorilerinde yer alması için yaptığımız girişimler olumlu sonuçlandı. Yaptığımız başvurunun ardından Avrupa Atletizm Birliği yetkilileri, kentimize gelerek başta yarışın yapıldığı parkur olmak üzere, konaklama, sporculara sunulan imkanlar, televizyon yayını ve ödül gibi pek çok farklı alanda iki gün araştırma yaptı. İncelemelerin ardından Tarihi Kent Koşusu, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 3 yıldız kategorisine alındı."

Dündar, geçen yılki koşuya Fransa, Etiyopya, İngiltere, Azerbaycan ve Moldova'dan 18'i yabancı toplam bin 40 sporcunun katıldığını anımsatarak, "Avrupa Atletizm Birliğinin takviminde yer alan 15 kilometrelik yol koşuları listesinde 3 yıldız kategorisine yükselmiş olmamız, dünyada bu tür organizasyonlara katılan elit sporcuların Bursa'yı tercih etmesini sağlayacak. Bundan sonra Tarihi Kent Koşusu'nun 'altın' kategoriye girmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.