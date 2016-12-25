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TBESF'de görev dağılımı yapıldı

- Yönetim kurulu toplantısında, branşlardan sorumlu üyeler belirlendi

TBESF'de görev dağılımı yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda (TBESF) yeni yönetim kurulu arasında görev dağılımı belli oldu.
Yönetim kurulu toplantısında, TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'e atıcılık, başkan vekili İlhami Kılınçkaya'ya masa tenisi, idari asbaşkan İrfan Çelik'e de okçuluk branşının sorumluluğu verildi.
Yönetim kurulu üyeleri arasında branş dağılımı şöyle oluştu:
Atıcılık: Arif Ümit Uztürk
Masa tenisi: İlhami Kılınçkaya
Okçuluk: İrfan Çelik
Badminton: Abdulkadir Gözegir
Ampute futbol: Murat Kandazoğlu
Bilek güreşi: Taner Canyurt
Atletizm: Mehmet Sirkeci
Yüzme ve kayak: Mustafa İpek
Halter: Mehmet Atilla Şirin
Yelken: Gülden Nacar
Oturarak voleybol: Oğuz Çerik
Tekerlekli sandalye curling: Ali Mesut Keskin
Kano: Mustafa Sabri Ak
Tekerlekli sandalye dans: Merve Aslaner
Tekerlekli sandalye eskrim: Yusuf Hocaoğlu
Tekerlekli sandalye bocce: Selim Özen (Yedek üye)
Tekerlekli sandalye basketbol: Ahmet Münir Gökmen (Yedek üye)
Tekerlekli sandalye tenis: Önder Yurdagül (Yedek üye)

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TBESFGörev DağılımıBedensel EngellilerArif Ümit Uztürk
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