Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin moda dünya D vitamini
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

- Organizasyonun ilk etabı İstanbul Caddebostan'da 28 takımın katılımıyla gerçekleştirildi

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
banner17


İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) iş birliğinde düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul etabı, Caddebostan'da 28 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. İlk eleme etabını aynı zamanda Avrupa Oyunları'na katılacak olan "Red-Light" isimli 3x3 Milli Takımı, kazandı.

Türkiye şampiyonunun 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign'de ikinci eleme turu, 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı'da yapılacak. Organizasyonun diğer etapları ise Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'nda düzenlenecek.

Şampiyon olan takım, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek ve diğer ülke kazananları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

İlk etabın kazananı "Red Light" takımının sporcusu Anıl Uğur, 3x3 basketbolun hızla geliştiğini belirterek, "Son 3-4 yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da milli takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolRed BullRed-LightTBFTBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol TuruTürkiye Basketbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5