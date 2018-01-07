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TBF Başkanı Türkoğlu: Yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz

TBF Başkanı Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi sayesinde yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

TBF Başkanı Türkoğlu: Yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi sayesinde yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Basketbol Gençler Ligi Aile Sempozyumu'nda açıklamada bulunan Türkoğlu, kulüplerin de katkısıyla Gençler Ligi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "İyi sporcu yetiştirmek için maç tecrübesi, kaliteli tesis, güçlü aile desteği ve iyi hoca şart. Gençlerin daha fazla maç yapmasını sağlamayı, altyapı yatırımlarını artırmayı ve yeni yıldızlar üretmeyi hedefledik. Çocukların parladığını çok net görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ailelere tavsiyelerde bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, "Ailenin sporcu hayatında yeri çok önemli. Çocuklarınız için iyi bir yol haritası çizin, onlara zor yolculuklarında destek olun. Huzurlu oldukları ve destek buldukları bir yuva onları cesaretlendirecektir. Ben her zaman onların yanındayım. Maddiyattan önce gelişimleri için onlarla konuşuyorum. Bir takım olursak basketbolu ileri taşır ve başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Onan: Eğitim mutlaka devam etmeli

Sempozyumda açıklama yapan TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Federasyon olarak eğitimin ve basketbolun birlikte gitmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çocuk ne kadar yetenekli olursa olsun eğitimini bıraktırmayın. Bu işin içinde sakatlık da var, her şey olabilir. O yüzden eğitim mutlaka devam etmeli. Basketbolun ana dili İngilizce. Herkes İngilizce konuşuyor, dil konusu çok önemli." yorumunu yaptı.

Sempozyumda TBF Sağlık Kurulu Başkanı Ufuk Nalbantoğlu da katılımcıları sporcu sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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