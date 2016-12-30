TBF Başkanı Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2016 yılındaki birlik ve beraberlik mesajını, 2017 yılında daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Türkoğlu, 2016 ve 2017 ile ilgili AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılı içerisinde basketbol ailesi olarak başlattığımız; ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştiren 'Omuz Omuza' mesajını, 2017 yılı içerisinde tüm basketbolseverlerin katılımıyla daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü bizler sporun birleştirici gücünün farkındayız ve 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştireceğimiz Spor Toto All-Star 2017’de sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte deneyimlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılla ilgili temennilerini de aktaran Türkoğlu, "TBF olarak 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da dünya basketbolunun zirve noktasına ulaşma anlamında önemli adımlar atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu alanda her zaman destekleyen, basketbolumuzun heyecanı hızla büyürken, katkıda bulunan sponsorlarımıza, antrenörlerimize, menajerlerimize, hakemlerimize, oyuncularımıza ve onları hayata kazandıran ailelerine teşekkürlerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk basketbolu için çok önemli bir yıl olmaya aday 2017 yılını heyecanla karşıladıklarını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin Avrupa ülkelerinde düzenlenen en iyi basketbol ligleri olarak değerlendirilmesinden ve kulüplerimizin katıldıkları Avrupa kupalarında şimdiye kadar aldıkları neticelerden dolayı büyük gurur duyuyoruz. Türk basketbolunun bugünlere gelmesine katkı veren ve bu yıl alınan başarılı sonuçlarda emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür etmek istiyorum."

Milli takımların performansını değerlendiren Hidayet Türkoğlu, açıklamasında şu görüşlere de yer verdi:

"2016 yılında milli takımlarda çok hareketli bir yaz dönemi geçirdik. A Milli Kadın Takımımız, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın ardından katıldığı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılarımız, 2017 yılı içerisinde 16-25 Haziran tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’nda yer alarak ülkemizi temsil edecek. Jenerasyon değişikliğine giden millilerimizin; hem yaz aylarında Çek Cumhuriyeti'ndeki turnuvada hem de 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Erkek Takımımız ise Filipinler’de katıldığı olimpiyat elemelerinde yarı final oynamasına karşın organizasyona katılma şansını elde edemedi. 2020 yılında basketbolda olimpiyat oyunlarında iki takımla bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Milli takımda altyapılardan gelen yeni jenerasyonumuz, katıldığı organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Önümüzdeki yıllarda erkek ve kadınlarda A Milli Takım formasını giymeye aday olan sporcularımızın, önümüzdeki turnuvalarda da iyi dereceler alacaklarına inancım tam."

Türkoğlu, 15 Temmuz 2016’da demokrasiye kast eden darbe kalkışmasını atlatabilmek için milletçe büyük bir kararlılık ortaya konulduğunu vurgulayarak, "Farklı siyasi tabanlardan gelen insanlar sokaklarda omuz omuza direndi ve herkes bir ağızdan bu ülkeye, bu bayrağa sahip çıktı. Şanlı polisimize, şanlı askerimize ve bu kalkışmaya direnen herkese minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eder, tüm basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, spor başarılarının artması ve sporun birleştirici gücünün anlatılması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.