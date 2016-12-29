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TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyaka'ya ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.TBF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Odeabank maçında yaşanan seyirci...

TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyaka'ya ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Odeabank maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya, 1 maç seyircisiz oynamanın yanı sıra 35 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

İzmir temsilcisine, müsabakanın oynandığı salonda izinsiz şekilde sponsor reklamı yapılması nedeniyle 3 bin lira ceza veren TBF Disiplin Kurulunun, Pınar Karşıyakalı basketbolcu Soner Şentürk'e de izinsiz anons yapması sebebiyle 3 bin lira ceza kestiği kaydedildi.

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BasketbolDisiplin KuruluPınar KarşıyakaTBFTürkiye Basketbol Federasyonu
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