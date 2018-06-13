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TBF'nin resmi su sponsoru Kuzeyden oldu

-Bine yakın ürünü ortalama 10 dakikada 7/24 kullanıcısıyla buluşturan akıllı telefon uygulaması Getir’in su markası Kuzeyden, Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi su sponsoru oldu.

TBF'nin resmi su sponsoru Kuzeyden oldu
GAZETE EKONOMİ -  Milli teknolojileri geliştirme ve topluma yarar sağlayacak projelere destek olma misyonuyla işbirliklerini sürdüren Getir, Kuzeyden’le şimdi de milli sporcularımız için harekete geçti. İnsan sağlığına verilen önemle kaynağından çıktığı hali korunarak şeffaf ve BPA’sız damacanalar ve pet şişelerde sunulan Kuzeyden, artık ulusal ve uluslararası Milli Takım organizasyonlarında resmi su sponsoru olarak yer alacak. Tüketiciler tarafından 7,4 pH değeriyle lezzeti ve içimi kısa sürede benimsenen doğal mineralli su Kuzeyden, Türkiye Basketbol Milli Takımlar “Resmi Su Sponsoru” olarak, 2019 yılı sonuna kadar hem Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hem de Türk Milli Takımlarının su ihtiyacını karşılayacak.

 
Getir Kurucusu Nazım Salur: “Biz, yaşamın koşturması ve yoğunluğu içerisinde kendine zaman ayırmak isteyen şehir insanına çözüm olmak ve hayatı kolaylaştırmak vizyonuyla Getir’i 10 dakikada teslimat üzerine planladık. Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz girişimimizden bundan tam bir yıl önce de su markamız olan Kuzeyden doğdu. Kuzeyden’le amacımız, insan sağlığı için en önemli unsurlardan biri olan suyu herkese 7/24, istenilen anda ulaşılabilir hale getirmekti. Şimdi de ulusal ve uluslararası milli takım organizasyonlarında A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları’ndan erkeklerde Ümit(U20), Genç(U19,U18), Yıldız(U16, U15)’a ve kadınlarda Ümit(U20), Genç(U18), Yıldız(U16, U15)’a kadar tüm takımlarımıza destek vereceğiz. Kuzeyden’le sağlığı, sporu ve doğayı sahiplenmekten ve Türkiye Basketbol Milli Takımlar resmi su sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: “Milli Takımlarımıza destek veren lider markalara bir yenisini daha ekliyoruz. ‘Kuzeyden Su’ ile yapmış olduğumuz 1.5 yıllık anlaşmayla yaşamımızın vazgeçilmezi doğal ve sağlıklı suya millilerimizin de en yüksek kalitede ulaşmasını sağlayacağız. Toplum sağlığını ve sporun gelişimini her daim gözeten bir ekip olarak; çevreci, yenilikçi ve güçlü markalarla işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.
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