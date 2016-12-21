TBF ve Türk Kızılayından Halep'e destek kampanyası





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türk Kızılayı, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramının mağdurlarına destek vermek amacıyla "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyası başlattı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kampanyaya destek beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Halep'te yaşanan insanlık dramına federasyon olarak kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle Türk Kızılayı ve sporcularımızla bu kampanyayı başlattık. Kadın, erkek, çocuk ve hatta bebek demeden binlerce masum insanın içinde bulunduğu bu insanlık dışı vahşeti kınıyoruz. Hayat mücadelesi veren binlerce insanın sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığımız bu kampanyaya Türk halkının duyarsız kalmayacağına inancımız sonsuz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bir mesajınızla belki bir can kurtulacak. Türk sporcuları Halep'i görmezden gelmiyor."

Katılımcılar, HALEP yazıp 2868'e SMS göndererek ya da Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi'nin TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09 numaralı hesabına bağışta bulunarak kampanyaya destek verebilecek.

Ayrıca Türk Kızılayının web sitesi ziyaret edilerek de kampanyaya bağışta bulunulabilecek.